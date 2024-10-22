مدرسة النور للمكفوفين تحتفل بانتصارات أكتوبر بحضور وكيل تعليم الدقهلية

احتفلت مدرسة النور للمكفوفين، بانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "حكاية شعب" وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

قدم طلاب المدرسة أغاني وطنية وعرض مسرحي

حضر الاحتفال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الحفل، وخلال الاحتفال قدم طلاب المدرسة أغاني وطنية وعرض مسرحي يمثل كفاح الشعب المصري دفاعا عن أرضه.

رغم حرمانهم من نعمة البصر إلا أنهم يتمتعون بالبصيرة

وقد ألقى وكيل الوزارة كلمة أبدى فيها إعجابه بأداء الطلاب وكيف أنهم رغم حرمانهم من نعمة البصر إلا أنهم يتمتعون بالبصيرة والحس الوطني وشعور الانتماء للوطن الذي مس قلوب جميع الحاضرين.

كما ثمن شعبان جهد معلميهم وقدم التحية لأولياء أمورهم، وحضر الحفل لفيف من قيادات التعليم بالدقهلية وأولياء أمور الطلاب