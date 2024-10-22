جامعة أسيوط تنظم احتفالية كُبرى بالذكرى 51 لنصر أكتوبر (صور)

نظمت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ من أكتوبر؛ احتفالية كبرى بالذكرى (٥١) لانتصارات أكتوبر المجيدة، وندوة تثقيفية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة حاضر خلالها؛ اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، بعنوان: "التخطيط الإستراتيجي للحرب، والدفاع الإستراتيجي"؛ بهدف رفع الوعي لدى الطلاب، وتعزيز الانتماء، والوطنية، وتعريف الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر؛ كواحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الوطن الغالي وذلك بحضور ولفيف من القيادات التنفيدية، والشعبية، والوطنية، ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي.

كما شارك في الاحتفالية؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومستشارو رئيس الجامعة، وعمداء، ووكلاء مختلف الكليات،وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم، وحشد من طلاب الجامعة.

الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

وقد استهل الدكتور أحمد المنشاوي كلمته؛ بتقديم خالص التهنئة للدولة المصرية؛ قيادة، وجيشًا، وحكومةً، وشعبًا؛ في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي نستعيد في ذكراها ما حققته مصر من نصر عظيم، سيظل أبد الدهر، شاهدًا على كفاءة قواتنا المسلحة، وقوة إرادة الشعب المصري.

وأكد الدكتور المنشاوي إن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تُقال؛ بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب، ومعدنه الأصيل، والتي تظهر بوضوح عند الشدائد؛ تعبيرًا عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة، وهو ما يرسخ أن مصر عزيزة بأبنائها، وقوية بمؤسساتها، وقواتها المسلحة، وفخورة بتضحيات أبنائها، قائلًا "إن حرب أكتوبر ليست مجرد انتصار عسكري فحسب، بل مثالًا حيًا؛ لما يمكن تحقيقه بروح المثابرة، والعمل.

وتوجّه رئيس جامعة أسيوط؛ بخالص التحية، والتقدير؛ للقوات المسلحة المصرية؛ بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة، والتي لم ولن تتخلف يومًا عن تحمل المسئولية، أو تأدية الأمانة مهما ثقلت أو بلغت، وتقديرًا لجهودهم المبذولة في حماية مقدرات الوطن، وسلامة أراضيه، موجهًا كذلك تحية احترام، وتقدير إلى روح البطل الشهيد، الرئيس محمد أنور السادات، بطل استرداد الكرامة، والأرض؛ بالشجاعة، والرؤية الإستراتيجية.

كما تقدم الدكتور المنشاوي؛ بالتهنئة للجميع بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة، فضلًا عن شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم؛ فداءً لشعبها، موجهًا التحية لأسرهم، وعائلاتهم، الذين تحملوا قسوة الفراق، وقدموهم ثمنًا غاليًا؛ ليعيش الوطن كريمًا مطمئنًا.

وأوضح الدكتور المنشاوي إن احتفال هذا العام، بذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ يأتي في ظروف بالغة الدقة تحيط بوطننا الغالي، من أحداث دامية، ومتصاعدة؛ تعصف بمقدرات شعوبها، وتهدد أمن، وسلامة بلدانها، لافتًا إلى تماسك جموع المصريين، وتحملهم الصعاب؛ من أجل الحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي، ومؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات، والمخاطر التي تهدد المنطقة، والعالم؛ تستلزم منا أن نكون قادرين على مواجهتها، والتصدي لها، بوحدة إرادتنا، وصلابتنا، وعزيمة، وقدرة قواتنا المسلحة، وكافة أجهزة الدولة، ومؤسساتها؛ لنحفظ لمصرنا عزتها، وكرامتها، وسيادتها، واستقرارها.

وفي ختام كلمته؛ أكد رئيس جامعة أسيوط أن مصر بخير آمنة مستقرة، وتمضي قُدمًا، وبخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، وقواتنا المسلحة على أعلى مستوى من الجاهزية، والإعداد، والتدريب، وقادرة على أن تحفظ لهذا الوطن أمنه، وسلامة أراضيه، وحماية مقدراته، وردع كل من قد تسول له نفسه المساس به، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات العظيمة، والتنمية الكبيرة، والتطور الهائل الذي تشهده مصر الآن، وكذلك المحافظة على قوة، ووحدة، وتماسك دولتنا، وأن تكون مصر كلها على قلب رجل واحد.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية؛ ندوة تثقيفية بعنوان: "التخطيط الإستراتيجي للحرب، والدفاع الإستراتيجي"، والتي حاضر خلالها ؛ اللواء الدكتور محمد الغباري مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "وثائق العبور"، والذي أذاعته قناة الوثائقية مؤخرًا ؛احتفالًا بالذكرى (٥١) لانتصارات أكتوبر؛ والذي تضمن عرض وثائق عن حرب أكتوبر.

وقدم فريق كورال الجامعة؛ عددًا من الفقرات الفنية لطلاب الجامعة؛ عن انتصارات أكتوبر، شارك فيها طلاب ذوي الهمم بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

وعلى هامش أعمال الاحتفالية؛ تم افتتاح معرض فني من إبداعات طلاب جامعة أسيوط بعنوان:" أكتوبر في وجدان الشعب"، والذي يبرز رؤية الطلاب؛ عن انتصارات أكتوبر، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب المركزية، والذي تضمن (٥٠) عملًا فنيًا لطلاب قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون، وطلاب الفرقة الثالثة، والرابعة بكلية الفنون الجميلة، من أقسام التصوير، والديكور، والجرافيك، وطلاب كلية التربية النوعية، وذلك تحت إشراف الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية الأسبق ومنسق عام المعرض، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون.