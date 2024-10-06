الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر يذكر الجميع بأن الشعب وجيشه قادر على فعل المستحيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شهر أكتوبر من كل عام يأتي حاملا معه نسائم الانتصار والمجد.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالات الذكرى الـ 51 من انتصارات أكتوبر المجيدة: “في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد”.

وأشار الرئيس السيسي أن انتصار أكتوبر يذكر الجميع دائما بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقياداته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم، مؤكدًا على أن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل تظهر جلية عند الشدائد.

السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري، وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 اليوم الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة. 

وفي السياق ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

كما عقد الرئيس اجتماعًا موسعًا مع قيادات القوات المسلحة تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما تطرق إلى الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة، ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن

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