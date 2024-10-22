وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يكرم المدارس الفائزة في مسابقة المكتبات النموذجية (صور)

كرم اليوم الثلاثاء، ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، وهالة بدوي موجه عام المكتبات.

المدارس الفائزة في مسابقة المكتبات النموذجية

وقد حصدت مدرسة شحاتة الخاصة التابعة لإدارة شربين التعليمية، بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية، فيما فازت مدرسة الدلتا الخاصة للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية، بالمركز الثالث للمرحلة الابتدائية.

كما حصلت مدرسة برق العز الثانوية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، على المركز الثالث للمرحلة الثانوية.

وأثنى شعبان على الجهد المتميز للمدارس الفائزة، وتمنى لهم مزيدا من التقدم والازدهار، مشيرا إلى ما تقدمه مكتبات المدارس من إثراء لوعي وثقافة الطلاب، وقام بتحفيز الفائزين للحفاظ على ما وصلوا إليه من تميز.