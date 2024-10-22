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صحة البيئة تكثف حملاتها بالمرور على 1400 خزان مياه في الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

 أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة صحة البيئة كثفت حملاتها بالمرور على 1400 خزان مياه.

 المرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه

 حيث استعرض الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، خلال سبتمبر الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي.

 

سحب عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة والجوفية

 وكشف وكيل الوزارة  أن إجمالي عدد عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه 2208 عينات تحليل بكتريولوجى وكيماوى ونحو  116 عينة تحليل معادن ثقيلة
وأضاف مدكور أنه تم المرور على 1416 من خزانات مياه الشرب  و سحب 352 عينة منها لافتًا إلى أن عدد مرات تطهير خزانات تم الاشراف عليها تجاوز 1007 مرات.
 

فحص  7 شكاوى تابعة لمدير إدارة صحة البيئة

فيما  أوضحت  الدكتورة آلاء الحديدى مدير إدارة صحة البيئة  أن الإدارة كثفت من جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى، حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرى خلال أغسطس  نحو 100 عينة علاوة على فحص 7 شكاوى. 
تابعة لمدير إدارة صحة البيئة، وتم سحب 65 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها
 

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