صحة البيئة تكثف حملاتها بالمرور على 1400 خزان مياه في الدقهلية
أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة صحة البيئة كثفت حملاتها بالمرور على 1400 خزان مياه.
المرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه
حيث استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، خلال سبتمبر الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي.
سحب عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة والجوفية
وكشف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه 2208 عينات تحليل بكتريولوجى وكيماوى ونحو 116 عينة تحليل معادن ثقيلة
وأضاف مدكور أنه تم المرور على 1416 من خزانات مياه الشرب و سحب 352 عينة منها لافتًا إلى أن عدد مرات تطهير خزانات تم الاشراف عليها تجاوز 1007 مرات.
فحص 7 شكاوى تابعة لمدير إدارة صحة البيئة
فيما أوضحت الدكتورة آلاء الحديدى مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى، حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرى خلال أغسطس نحو 100 عينة علاوة على فحص 7 شكاوى.
تابعة لمدير إدارة صحة البيئة، وتم سحب 65 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.