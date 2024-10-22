الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظ الدقهلية يقود حملة إزالة معرض سيارات على أرض زراعية

إزالة معرض سيارات
إزالة معرض سيارات على طريق طلخا نبروه، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بالمتابعة على الطبيعة، لاستكمال أعمال إزالة معرض سيارات تم إقامته بالمخالفة على أرض زراعية للمرة الثانية على طريق طلخا نبروه بنطاق مركز طلخا،  سبق أن تم إزالته وعاود المخالف إقامته مرة أخرى.

 وكان محافظ الدقهلية قد كلف أمس اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف على أعمال الإزالة بمشاركة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، وإبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه.

 


استكمال أعمال إزالة المعرض بالكامل

ووجه  "مرزوق " باستكمال أعمال إزالة المعرض بالكامل ورفع الأنقاض بالكامل بالمعدات الهندسية للمحافظة على نفقة المخالف وعودة الأرض إلى طبيعتها وزراعتها مرة أخري.


اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك المعرض

 كما وجه " المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك المعرض لقيامه بالمخالفة مرة أخرى وعدم احترام هيبة الدولة وتعمده الأضرار بالأرض الزراعية.
 

كما أمر اللواء " مرزوق " بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو المباني، مشيرًا إلى أن الأرض الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها ومحاسبة المتعدين عليها.

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