مدير "تعليم دمياط" يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

قام "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس دمياط الإعدادية بنين ود. حسن الزيات الابتدائية المشتركة وعثمان بن عفان الثانوية بنات والثانوية الزخرفيه بنات وبنت الشاطئ الإعدادية بنات.

وكيل الوزارة علي تقليل كثافة الطلاب والنظافة العامة

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها: "كثافة الطلاب" حيث اطمأن علي وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وأكد "وكيل الوزارة" علي تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتخصيص لها فترة في نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية كل حصة.

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وأنها تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.