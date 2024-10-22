"كاف" يخسر 50 مليون دولار في نزاع قانوني مع شركة فرنسية للتسويق

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، أنه اضطر لدفع 50 مليون دولار تسوية خارج المحكمة لشركة التسويق الفرنسية السابقة "لاجاردير سبورت" بعد إلغاء اتفاقهما طويل الأمد بشكل مفاجئ من جانب واحد.

أزمة كاف مع الشركة الفرنسية

ورفعت الشركة الفرنسية دعوى قضائية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمطالبة بتعويض، بعد إلغاء اتفاقيتها التي تصل مدتها عشر سنوات وقيمتها مليار دولار، وذلك بشكل مفاجئ عام 2019.

واستحوذت شركة "لاجاردير سبورت" على حقوق التسويق والرعاية والبث التلفزيوني لجميع مسابقات "كاف" لمدة عقدين من الزمن، لكن الأخير قال إنه اضطر إلى إلغاء الصفقة بعد أن تم الحكم بعدم شرعية الاتفاق باعتبار أنه تم دون استيفاء الشروط القانونية المناسبة.

وقال أندرو كامانجا نائب رئيس اللجنة المالية في الاتحاد الأفريقي للعبة: إن الشركة الفرنسية، رفعت دعوى قضائية للحصول على تعويض قبل قبول التسوية، إذ دفع الكاف مبلغين متساويين كان آخرهما في نهاية العام الماضي.

واعتبر الكثير من المتابعين أن التعويض الذي قدمه "كاف" خارج الأطر القضائية للشركة الفرنسية يبدو باهضا ومرتفعا بوصوله حاجز 50 مليون دولار.

موتسيبي يكشف أرباح كاف

وأكد باتريس موتسيبي رئيس "كاف" أمام الجمعية العمومية أن الاتحاد حقق أرباحا قدرها 72 مليون دولار من نهائيات كأس الأمم الأفريقية هذا العام في كوت ديفوار، وهو ما يزيد بمبلغ أربعة ملايين دولار عن أرباحه في نهائيات 2021 في الكاميرون.

وقال كاف إنه يتوقع إيرادات تبلغ نحو 150 مليون دولار للعام المالي 2024-2025، مع نفقات تبلغ 138.2 مليون دولار.

وسيتم إنفاق نحو 30 بالمئة من الميزانية على برامج التطوير والمساهمات للاتحادات الأعضاء في الاتحاد والتي يبلغ عددها 54 اتحادا، بينما وافقت الجمعية العمومية على اقتراح منح كل رئيس اتحاد راتبا سنويا قدره 50 ألف دولار.

موتسيبي يترشح لولاية جديدة

ويشار إلى أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، سيترشح لولاية جديدة لرئاسة كاف، في الانتخابات التي ستجري يوم 12 مارس المقبل في مصر.