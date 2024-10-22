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محكمة الأقصر تقضي بالمشدد 10 سنوات لعامل سرق مشغولات ذهبية من سيدة بمنزلها

مجمع محاكم الأقصر
مجمع محاكم الأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر قرارها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بعد التهجم عليها بمنزلها الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر.


وانعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، المستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمد إمام وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود العمدة ومصطفى محمد جلال، وتنفيذ النيابة مايكل فيكتور.

أحداث القضية 


وتعود الواقعة إلى يوم 23 من شهر يوليو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأقصر، بلاغا من مواطنة يفيد سرقتها وإصابتها من قبل شخص وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم ويدعى "م م أ" 26 سنة، عامل أجري مقيم الزناقطة بمنشأة العماري، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه، واعترف بممارسته نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار عبدالمعبود محمد محامي عام نيابة الأقصر الكلية.

وبمباشرة التحقيقات، والإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات أوضحت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، أن المتهم دخل بيت السيدة "عزيزة ح ن ع" ليلًا وسرق المنقولات والمملوكة للمجنى عليها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل في ذلك عدم قيامها بإيصاد باب مسكنها، وما أن أتم الجريمة وتمكن من دخول مسكنها تنفيذًا لمأربه حتى أحست المجنى عليها - سالفة الذكر- حركة غريبة، وحاولت الصراخ والاستجداء فأجهز عليها مستغلًا كبر سنها ووهن قوتها وكمم فاها بيده وقبض على قرطها الذهبي ونزعه عنوة من أذنها اليسرى، فتمكن بتلك الوسائل القسرية من إكراهها وشل حركتها وإسكات مقاومتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية حال كون ذلك الإكراه قد ترك أثرًا لجروح المجنى عليها الموصوفة بالتقرير الطبي، قاصدًا من ذلك ارتكاب جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالسجن المشدد 10 سنوات.

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