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مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مكتبة سفارة المعرفة

مجلس جامعة الأقصر
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مكتبة سفارة المعرفة

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري،  لمجلس المكتبات، بحضور أعضاء المجلس، وشهدت الجلسة الموافقة على إنشاء مكتبة سفارة المعرفة بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الأقصر.

كما وافق المجلس على تعزيز مكتبة كلية التربية بمبلغ مالي، لتطوير ودعم مكتبة الكلية، بالإضافة إلى اعتماد قواعد الجرد السنوي لمكتبات الكليات والمدن الجامعية للعام الجامعي 2023_2024، وصرف المكافأة المقررة لأعضاء لجان الجرد بمكتبات بكليات الجامعة.

وأوصت رئيس الجامعة بضرورة متابعة إنجاز العمل بالمكتبات الرقمية بالجامعة،  وتحسين الأداء، بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة من التطور التكنولوجي، ومواكبة تطور الجامعة نحو خلق بيئة أكاديمية رقمية ذكية، بما يساعد الطلاب بسهولة في أغراض البحث العلمي.

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