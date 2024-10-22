مصرع شاب بطلق ناري بالصف، وقرار عاجل من النيابة

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث مصرع شاب نتيجة إصابته بطلق ناري، بإحدى قرى مركز الصف، وكلفت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما كلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شاب بطلق ناري بالصف

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص في قرية تابعة لمركز الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، إصابة شاب تم تحديد هويته بطلق ناري أسفر عن مصرعه في الحال.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.