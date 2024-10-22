روسيا تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2040عسكريًّا أوكرانيًّا، وتدمير مدرعات وأسلحة غربية لقوات كييف خلال آخر 24 ساعة.

سير العملية العسكرية في أوكرانيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

طهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 80 جنديًّا ودمرت له مدافع غربية وآليات ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.



كما حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة نوفوسادوفوي في دونيتسك وصدت هجومًا وكبدت العدو 470 قتيلًا ودمرت له مركبات و3 ناقلات جند أمريكية "أم 113" وراجمة صواريخ مضادة "ستريلا-10"، ومدافع غربية و3 مستودعات ذخيرة.

وحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجومين وكبدت العدو 900 عسكري ودمرت له مدافع غربية وآليات ومستودعي ذخيرة.

وعززت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 9 هجمات وكبدت العدو 430 قتيلًا ودمرت له مدافع وآليات ومدرعتي "برادلي أمريكية" وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 110 جنود وآليات ومركبات ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 50 عسكريًّا ومدرعات ومدفعًا غربيًا ومحطة حرب إلكترونية.

إسقاط قنبلة موجهة "هاميير" فرنسية و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

إسقاط 77 مسيرة.