محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع تطوير وميكنة صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي شركة باراديس للاستشارات والحلول المتكاملة؛ بحضور السيد عماد عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور أحمد درويش وزير الدولة الأسبق للتنمية الإدارية ورئيس فريق الاستشاريين الفنيين للشركة، والدكتور مجدي الفرماوي العضو المنتدب والدكتور محمد عبد الفضيل المدير التنفيذي للشركة؛ لمتابعة إجراءات مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي؛ في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال الصندوق وحوكمة منظومة عمله.

وتم استعراض آلية عمل المنصة الرقمية التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم بالطلبات ومتابعتها، بالإضافة لنظام متابعة شامل لمتخذي القرار.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بضرورة البدء التجريبي للمنصة الإلكترونية خلال 15 يوما، ودراسة إنشاء مصنع لمخلفات النخيل بالتعاون مع الصندوق، بالإضافة لتنفيذ خريطة زراعية للمحافظة وضمّها للمنصة الإلكترونية؛ لخدمة أهداف التوسع والتنمية الزراعية بالمحافظة.