الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها إقامة الانتخابات في مصر، 4 قرارات هامة في الجمعية العمومية للكاف

كاف، فيتو
كاف، فيتو

 عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، والذي شهد عدة قرارات هامة.

 

قرارات عمومية الكاف

 تمت المصادقة على الحسابات المالية بعد المراجعة والتحقق من حسابات السنتين الماليتين الماضية 2023 والحالية 2024، والتي سجلت عجزًا في الميزانية بلغ حوالي 9 ملايين و250 ألف دولار.

وشهدت الجمعية العمومية للكاف التصويت بالإجماع على إلغاء بند حد بلوغ سن 70 عامًا للترشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس فيفا أو عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري.

 

كما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بالإجماع أيضًا على إلغاء التمثيل في مجلس الفيفا حسب التوزيع اللغوي، وبالتالي فتح باب الترشيح للانتخابات دون التقيد بالتوزيع اللغوي للمناطق الجغرافية.

 

موعد انتخابات رئاسة الكاف 

وقد تم تحديد موعد انتخابات "كاف" يوم 12 مارس المقبل 2025، وذلك بعد عدة مشاورات عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة، من أجل الانتخابات للمناصب التالية:

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الأعضاء الأفارقة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأكد رسميًّا إقامة الانتخابات في مصر يوم 12 مارس 2025، الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة، في أحد الفنادق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم اديس أبابا اثيوبيا

مواد متعلقة

فرصة أبو ريدة، عمومية الكاف تلغي بند الحد الأقصى للعمر لانتخابات الرئاسة

أزمة في ميزانية الكاف بسبب 25 مليون دولار

بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف"

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بـ8 ملايين يورو، النواب يوافق على منحة لمساندة الأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية