فرصة أبو ريدة، عمومية الكاف تلغي بند الحد الأقصى للعمر لانتخابات الرئاسة

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء بند الحد الأقصى للعمر، فيما يخص الترشح لانتخابات الكاف، خلال الاجتماع الجاري في أديس أبابا.

وتمت إزالة الحد الأقصى للترشح لرئاسة الكاف من 70 عامًا، مما يعني أن أي شخص في أي عمر يمكنه الترشح.

أبو ريدة ينافس رئيس الـ “كاف” الحالي

وهذا يعني أن انتخابات الكاف في مارس 2025 سيتنافس عليها رئيس الكاف الحالي الدكتور باتريس موتسيبي، وعضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة، وهو أيضًا رئيس الاتحاد المصري السابق.

كما وافقت العمومية على إلغاء شرط التقسيم اللغوي فيما يتعلق بالمرشحون لعضوية مجلس الفيفا.