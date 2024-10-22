الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرصة أبو ريدة، عمومية الكاف تلغي بند الحد الأقصى للعمر لانتخابات الرئاسة

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء بند الحد الأقصى للعمر، فيما يخص الترشح لانتخابات الكاف، خلال الاجتماع الجاري في أديس أبابا.

وتمت إزالة الحد الأقصى للترشح لرئاسة الكاف من 70 عامًا، مما يعني أن أي شخص في أي عمر يمكنه الترشح.

أبو ريدة ينافس رئيس الـ “كاف” الحالي

وهذا يعني أن انتخابات الكاف في مارس 2025 سيتنافس عليها رئيس الكاف الحالي الدكتور باتريس موتسيبي، وعضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة، وهو أيضًا رئيس الاتحاد المصري السابق.

كما وافقت العمومية على إلغاء شرط التقسيم اللغوي فيما يتعلق بالمرشحون لعضوية مجلس الفيفا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كاف الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم هاني ابو ريدة اديس أبابا الحد الأقصى للترشح لرئاسة الكاف رئيس الكاف الحالي الدكتور باتريس موتسيبي

مواد متعلقة

أزمة في ميزانية الكاف بسبب 25 مليون دولار

بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف"

كاف يحيل الواقعة للجنة التأديب، بعثة نيجيريا تغادر ليبيا بعد انتظار 16 ساعة بمطار الأبرق

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بـ8 ملايين يورو، النواب يوافق على منحة لمساندة الأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية