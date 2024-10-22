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أهالي الإسكندرية يودعون أسطورة الاتحاد شحتة الإسكندراني إلى مثواه الأخير (بث مباشر)

جنازة شحتة الاسكندراني
جنازة شحتة الاسكندراني

 شيّع المئات من أهالى الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، جثمان الكابتن شحتة الإسكندرانى، والملقب بملك خط النص في نادى الاتحاد السكندرى، إلى مثواه الأخير، بمقابر العائلة بمنطقة باب شرق، وسط حضور العديد من مسئولى نادى الاتحاد السكندرى والرياضيين يتقدمهم محمد مصيلحى، رئيس النادى.

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وخيمت حالة من الحزن على الحاضرين خلال تأدية صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد المواساة شرق المحافظة وسط تواجد الأصدقاء والرياضيين القدامى بنادى الاتحاد السكندرى ونادى الأولمبي وعدد من الشخصيات العامة بالمجتمع السكندرى، وترديد بعض الأدعية وآيات من القرآن الكريم. 

 

 وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل، وتم تشييع الجثمان من مسجد المواساة، ليوارى الجثمان الثرى بمقابر المنارة، على أن يقام سرادق لتلقى العزاء ليلًا.

 وظل شحتة الإسكندرانى يعانى لشهور صراعا طويلا مع المرض، وكان قد تم حجزه للعلاج في إحدى مستشفيات الإسكندرية، قبل أن تدركه الوفاة، حيث تعرض  لوعكة صحية خلال الفترة الماضية،  وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن واستمرت الغيبوبة ثلاثة  أشهر قبل وفاته مباشرة.


ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى،  الراحل، وقال مصيلحى، أنه حزين لفقد واحد من أهم رموز الكرة في مصر والنادى،  قدم لناديه ومنتخب بلاده الكثير ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الاقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الراحل أمتع الجمهور في عصره الذهبى وكان بمثابة أيقونة كرة القدم في الثغر.

 

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