بـ8 ملايين يورو، النواب يوافق على منحة لمساندة الأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة

استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، تقريرا بشأن الاتفاقية، قائلا: حياة الشعوب تمر بمراحل مختلفة، ومن أهم تلك المراحل هي مراحل التغيير والتطوير، والذى يعد ضرورة من ضروريات الحياة بل هو الطريق الصحيح الذى يؤدى إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وحتى نتمكن من إيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة فلابد من التخطيط للمستقبل ورسم معالمه، وتحديد أهدافه وخططه وبرامجه، بما يتماشى مع الظروف المحلية لمجتمعنا، ويتماشى أيضا مع المتغيرات الدولية المحيطة بنا.

الطفولة جزء من ثروات مصر

وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تزخر بالعديد من الثروات أهمها الثروة البشرية، وتعد الطفولة جزءًا مهمًا في هذه الثروة، وتتطلب تعزيزها اجتماعيا وصحيا وغيرها لإخراج جيل قادر على مواجهة التغييرات ومواكبة التطور.

اهتمام الدولة المصرية بملف الطفل

وأوضح النائب، أنه أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف الطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة ترسيخا لمعالم الجمهورية الجديدة.

جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة

وأعلن القصبي، الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الحقوق التي حصل عليها الأشخاص ذوي الاعاقة والتشريعات التي تمت لم تحدث منذ 42 عاما.

وأكد أنه تمت زياد تعيينات ذوي الإعاقة بنسبة الـ5% وصدر قانون بعد 42 عاما، هو قانون 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب انتصر لـ12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، فتم إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، وإصدار قانون بإنشاء صندوق ذوي الإعاقة وتم تمويله بتوجيهات من الرئيس بـ11 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك بوادر أمل جيدة منها نجاح برنامج الحكومة في تخفيض الدين العام، وبالتالي تخفيض خدمة الدين.