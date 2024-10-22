تجديد حبس عاطلين لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية
جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس المتهمين بترويج الأقراص المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.
وردت معلومات سرية للواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، تفيد بإتجار عاطلين في المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وتم عرض المعلومات على اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 آلاف قرص مخدر مختلف الأنواع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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