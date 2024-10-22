تجديد حبس سائق سيارة نقل بتهمة دهس شخص في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق نقل بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته 15 يومًا علي ذمة التحقيق.



كان تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالحادث ووجود متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل وفر هاربًا ما أدى إلى وفاته.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله أي تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.