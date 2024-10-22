السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

السوبر المصري، تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة جديدة بتأكد غياب هذا اللاعب عن مباراة الزمالك في نهائي السوبر المحلي بعد غد.

وعلمت فيتو أن خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق لن يكون ضمن حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

خالد عبد الفتاح

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المغربي أشرف داري لن يكون جاهزً للتواجد بشكل أساسي في مباراة الزمالك بعد غد الخميس في نهائي السوبر المحلي مؤكدًا أن اللاعب مازال في حاجة لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته بسبب الإصابة في القدم.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المحلي.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه عمر كمال وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله وفي خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وفي الامام طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكت، بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الاثنين.

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة صباح اليوم مع الطاقم المعاون له، في إطار التحضير لمباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس.

ناقش كولر مع معاونيه برنامج التدريب وتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، من خلال المران الذي يقام مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي غدا الأربعاء الحديث عن مبارة الزمالك المرتقبة الخميس القادم.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.