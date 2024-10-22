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طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

تطورات أزمة لاعبي
تطورات أزمة لاعبي الزمالك، فيتو

كشف  أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، عن آخر تطورات أزمة لاعبي الزمالك الثلاثة (دونجا ومحمد صبحي ومصطفى شلبي) في الإمارات، حيث نفى ما زعمه البعض بوجود تعنت من الإمارات ضد الزمالك، وقال إن "الزمالك مايدفعش فاتورة تهور بعض الأشخاص".

ميدو يكشف تطورات أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات


وطالب أحمد حسام ميدو بأن يصدر نادي الزمالك بيان فورًا يعتذر فيه عن الأحداث التي وقعت من قبل اللاعبين الثلاثة، ويعلن استعداده التام للتعاون مع السلطات الإماراتية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

أزمة دونجا وشلبي وصبحي في الإمارات، فيتو
أزمة دونجا وشلبي وصبحي في الإمارات، فيتو


وقال أحمد حسام ميدو عن أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات: "أولًا الجماعة هنا في الإمارات قمة الأدب والذوق وعمرهم مابيتعاملوا مع أي شخص بعجرفه، بالعكس مسؤولين الأمن هنا عندهم هدوء كبير جدًّا في التعامل، ومتدربين بشكل كويس ازاي يتعاملوا مع الضيوف اللي ممكن يكونوا مش فاهمين كويس قانون الإمارات، ففكرة أن في تعنت ضد الزمالك دي لازم نشيلها من دماغنا خالص".

ميدو يطالب الزمالك بالاعتذار للإمارات ويصف اللاعبين بالتهور


وهاجم ميدو ما وصفه بـ "تهور" بعض اللاعبين قائلًا: "بحيي كابتن حسين لبيب على وقفته مع ولاد النادي، ولكن الزمالك مايدفعش فاتورة تهور بعض الأشخاص اللي المفروض يبقوا عارفين كويس أوي أنه أول لما بيطلع بالطيارة هو بيمثل صرح عظيم اسمه الزمالك، والأهم من كده أنه بيكون سفير لمصر لحين عودته مره أخرى!".

أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، فيتو
أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، فيتو


وطالب ميدو نادي الزمالك بالاعتذار،  قائلًا: "لازم الزمالك يطلع بيان فورًا يعتذر فيه عن الأحداث اللي حصلت ويعلن استعداده التام للتعاون مع السلطات الإماراتية لحين الانتهاء من التحقيقات، ويعلن أنه هيوكل أكبر محامي في الامارات للدفاع عن أولاده ويعلن أن هذه الصفحة أغلقت تمامًا بالنسبة لباقي اللاعبين والجهاز الفني، وأن المجموعة في حالة تركيز كبيرة للقتال يوم الخميس للعودة بكأس السوبر ولتأكيد أن الزمالك قولًا وفعلًا #اكبر_قلعة_رياضية_في_مصر".
وعلق أحد المتابعين على حديث ميدو، قائلًا: "كابتن ميدو مش حضرتك كتبت امبارح إنك مع البعثة واللاعبين ومفيش أي مشكل’ حصلت، وأن المواقع التي كتبت كده غير صادقة... والآن هناك مشكله فعلًا وفي لاعيبه مستهترة عملت مشكلة بدون داعي!؟".
فرد ميدو قائلًا: " قلت إن كل اللاعيبة روحت المعسكر ومشيت مع أتوبيس الفريق وده فعلًا اللي حصل".
 

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