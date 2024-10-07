ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إن عرض أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا للبيع، خسارة للأهلي.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن من سيشتري اللاعب يعلم أنك ستتركه، فلن يدفع مقابلًا كبيرًا.

وتابع ميدو: رغم الخسارة للأهلي وتضرره من القرار ماديًا، إلا أن القرار يأتي من أجل مبادئ النادي والقواعد التي يجب إرسائها، وفي رأيي هو قرار سليم 100%.

واختتم ميدو عن القندوسي: لا يمكنك أن تدخل الخناقة واترك وكيلك لها، وقندوسي لم يترك للأهلي فرصة أو مساحة أن يأخذ عكس هذا القرار.

فيما أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد قندوسي تحدث في أمور لا تخصه وتكلم بشكل لا يليق عن أحد الإدارات في النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب مخطئ تمامًا، والقرار الذي صدر بشكل رسمي بعرضه للبيع سليم تمامًا، لأنه لا يجوز عودته من جديد وهو لاعب على ذمة النادي ومعار لسيراميكا كليوباترا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "قرار الأهلي ضد قندوسي صحيح، واللاعب تحدث بشكل غير جيد في أمر لا يخصه، وانتقد أحد إدارات النادي في أمور تخص "سمعة العاملين" في النادي، والشئون القانونية طالما برأت أمير توفيق كان لابد من تأجيل إصدار أي قرار ضده".

وأضاف: "طالما أمير لم يرتكب أي مخالفة، فكان يجب الإبقاء عليه وعدم التسرع في رحيله، طالما لم يرتكب أي شئ يؤثر على العمل، لكن الشؤون القانونية في النادي الأهلي أكدت عدم وجود مخالفة، فلماذا تم رحيله بعد أيام قليلة من وجود محمد رمضان، أو يكون هناك مخالفة ورفضوا إعلانها".

وواصل: "إدارة التعاقدات لا تأخذ أي قرار من نفسها بضم لاعبين، الأمور تكون بناء على احتياجات المدير الفني وعلى حسب المراكز التي يريد التعاقد معها، وإدارة الاسكاوتنج تعمل أيضا على المراكز التي يرغب في ضمها المدرب، ويتم تقديمها للمدير الفني، ثم يتم تحويل الأمور للتعاقدات".

وأكمل: "كولر لم يكن يريد ضم لاعبين محليين، وكان يرغب في ضم محترف أجنبي لتدعيم الهجوم، للاستفادة منه في البطولات القادمة، وكان هناك أقاويل على ضم لاعبين من نادي زد منذ فترة طويلة، الأهلي يوجد فيه 4 لاعبين في مركز الجناحين، وهناك كهربا أيضًا".

وزاد: "مصطفى زيكو تابعته في الموسم الماضي، ولكن ليس شرطًا اللعب في الأهلي بنفس التألق الذي ظهر عليه في نادي زد، المستويات في بعض الأوقات تكون خادعة في الفرق الآخرى، وحال ضمه زيكو سيكون رقم 5، ويسبقه حسين الشحات ورضا سليم وتاو وطاهر محمد طاهر، وسيكون ترتيبه متأخر إلا لو أثبت قدراته في الملعب".

وتابع: "التعاقد مع لاعب جديد، يعني أن يكون أساسيا في النادي الأهلي، ويمثل إضافة للفريق في المرحلة المقبلة، الأهلي يضم 4 لاعبين في مراكز الجناح، كما أنه من الوارد استغلال علي معلول بعد عودته من الإصابة في مركز الجناح وخلفه يحيى عطية الله، وهو طرح فني مهم قد يفيد الفريق، ومعلول لاعب يتمتع بعقلية احترافية ولديه القابلية في اللعب بأي مكان".

وأشار إلى أن حسين الشحات وعلي معلول ورضا سليم لو كانوا في فورمة عالية من الممكن أن يلعبوا في الجناح الأيسر، ولكن المدير الفني دائما يختار الأفضل للمشاركة أساسيًّا.