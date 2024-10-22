الاحتلال يعلن الطوارئ في تل أبيب ووقف حركة الطيران بالكامل بمطار بن جوريون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية إنه تقرر وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في تل أبيب.

صلية صاروخية نوعية على قاعدة بحرية

وكان أعلن "حزب الله"، صباح اليوم الثلاثاء، عن أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.

وقال "حزب الله" إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، فضلًا عن سماع صافرات الإنذار بسبب الغارات الجوية في تل أبيب، وأصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

استهداف قاعدة غليلوت

وأكد "حزب الله" أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، شمال غربي ‏حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

كذلك أعلن الحزب عن استهداف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.