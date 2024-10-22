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17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

جلسة وزير التعليم
جلسة وزير التعليم في البرلمان، فيتو
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 حرص محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على توجيه عدة رسائل هامة خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي جاءت كالتالي: 

- مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪

- استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا دراسيا

- المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل

- استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا

- توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل ٥٠ ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا

- الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس

- زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا

 

رسائل وزير التربية والتعليم أمام البرلمان

- تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدرسة

- تحسين البيئة الفيزيقية بالمدارس وتوفير ٥٤ ألف مقعد دراسي

- الوزارة تعمل جاهدة على علاج التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب

- زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪..وجار العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة

- إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية

- إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج

- التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية والتى بلغ عددها (٥٥) مدرسة في (٢٦) محافظة

- تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (٢٠) مدرسة صناعية و(١٨) مدرسة زراعية..وتطبيق مناهج مطورة في عدد (٥٨١) مدرسة

- توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد ٣٧ مركز تدريب مهني على مستوى ٢٤ محافظة.

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إحالة بيان وزير التعليم إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته

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وزير التعليم أمام النواب: مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا

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