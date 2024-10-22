17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

حرص محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على توجيه عدة رسائل هامة خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي جاءت كالتالي:

- مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪

- استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا دراسيا

- المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل

- استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا

- توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل ٥٠ ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا

- الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس

- زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا

رسائل وزير التربية والتعليم أمام البرلمان

- تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدرسة

- تحسين البيئة الفيزيقية بالمدارس وتوفير ٥٤ ألف مقعد دراسي

- الوزارة تعمل جاهدة على علاج التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب

- زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪..وجار العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة

- إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية

- إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج

- التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية والتى بلغ عددها (٥٥) مدرسة في (٢٦) محافظة

- تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (٢٠) مدرسة صناعية و(١٨) مدرسة زراعية..وتطبيق مناهج مطورة في عدد (٥٨١) مدرسة

- توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد ٣٧ مركز تدريب مهني على مستوى ٢٤ محافظة.