الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

إحالة بيان وزير التعليم إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته

جلسة النواب بحضور
جلسة النواب بحضور وزير التربية والتعليم اليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، أمام الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

مناقشة بيان وزير التعليم في مجلس النواب

ودعا رئيس مجلس النواب، لجنة التعليم، إلى ضرورة البدء في عقد اجتماعات مناقشة البيان، ودعوة الوزير، مع إمكانية حضور أي عضو في المجلس يرغب في المناقشة.

 

ومن الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أكد في بيانه أمام جلسة النواب، أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، موضحًا “لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات”.

 

وأعلن وزير التعليم، أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.

 

كما أكد عبد اللطيف  أن مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية بها 25 مليون طالب، فضلًا عن 550 ألف فصل، و843 ألف معلم.

 

مشكلة الكثافة الطلابية 

وأوضح وزير التعليم، أن أكبر التحديات أمام العملية التعليمية، هي الكثافة الطلابية التي وصلت لـ200 طالب في بعض المحافظات، و160 في محافظات أخرى.

عجز أعداد المعلمين

وأشار إلى أنه من بين التحديات كذلك، عجز أعداد المعلمين، والذي وصل إلى نحو 460 ألف معلم.

 

حل أزمة كثافة الفصول

 وكشف الوزير جهود حل أزمة الكثافات داخل الفصول، من خلال حصر الفراغات، ونظام الفترة الممتدة حتى الخامسة مساء، فضلًا عن تغيير مواعيد الإجازات في عدد من الإدارات التعليمية.

وأكد وزير التعليم، أنه يتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية من أجل بناء 15 ألف فصل سنويًّا.

وأعلن الوزير أمام مجلس النواب، أن 99% من مدارس مصر أقل من 50 طالبا في الفصل، مشيرا إلى أنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد.

 

وأشار إلى أنه تم سد عجز 90% من المعلمين في الفترة الأخيرة، ولا يوجد فصل لا يوجد به مدرس مادة أساسية، من خلال زيادة عدد الحصص، وكذلك فتح الباب أمام معلمي الحصة وغيرها.

 

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