الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

وزير التعليم أمام النواب: مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا

وزير التعليم أمام
وزير التعليم أمام مجلس النواب

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، موضحًا “لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات”.

 جاء ذلك أثناء إلقاء وزير التعليم بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأعلن وزير التعليم، أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.

 

كما أكد عبد اللطيف  أن مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية بها 25 مليون طالب، فضلًا عن 550 ألف فصل، و843 ألف معلم.

 

مشكلة الكثافة الطلابية 

وأوضح وزير التعليم، أن أكبر التحديات أمام العملية التعليمية، هي الكثافة الطلابية التي وصلت لـ200 طالب في بعض المحافظات، و160 في محافظات أخرى.

عجز أعداد المعلمين

وأشار إلى أنه من بين التحديات كذلك، عجز أعداد المعلمين، والذي وصل إلى نحو 460 ألف معلم.

 

حل أزمة كثافة الفصول

 وكشف الوزير جهود حل أزمة الكثافات داخل الفصول، من خلال حصر الفراغات، ونظام الفترة الممتدة حتى الخامسة مساء، فضلًا عن تغيير مواعيد الإجازات في عدد من الإدارات التعليمية.

وأكد وزير التعليم، أنه يتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية من أجل بناء 15 ألف فصل سنويًّا.

وأعلن الوزير أمام مجلس النواب، أن 99% من مدارس مصر أقل من 50 طالبا في الفصل، مشيرا إلى أنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد.

 

وأشار إلى أنه تم سد عجز 90% من المعلمين في الفترة الأخيرة، ولا يوجد فصل لا يوجد به مدرس مادة أساسية، من خلال زيادة عدد الحصص، وكذلك فتح الباب أمام معلمي الحصة وغيرها.

 

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وزير التربية والتعليم المدارس الجمهورية نسبة الحضور

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