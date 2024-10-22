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رياضة

أزمة في ميزانية الكاف بسبب 25 مليون دولار

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيتو

صادق أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، على الحسابات المالية في نهاية اجتماعات أعضاء الكاف بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للهيئة القارية اليوم.

عجز في ميزانية الكاف ب9 ملايين و250 ألف دولار 

وكشف موقع وين وين، أنه تمت المصادقة على الحسابات المالية بعد المراجعة والتحقق من حسابات السنتين الماليتين الماضية 2023 والحالية 2024 والتي سجلت عجزًا في الميزانية بلغ حوالي 9 ملايين و250 ألف دولار.

وتشهد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، اليوم ترقبًا ومناقشات ساخنة بشأن تعديلات مقترحة على لائحة النظام الأساسي بشأن مواد وبنود تتعلق بالعملية الانتخابية التي من المقرر إقامتها في القاهرة يوم 12 مارس من العام المقبل 2025.

وكشف تقرير للجنة التدقيق المالي خلال اجتماعات أديس أبابا، استعراض خطاب عن رسوم غير مسجلة في الميزانية بلغ مجموعها حوالي 16 مليونًا و180 ألف دولار مفصلة على النحو التالي:

مليون و980 ألف دولار نفقات غير مسجلة لتوفير مخصصات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
11 مليون و900 ألف دولار نفقات وتكاليف غير موزعة على الأندية والاتحادات والدول المضيفة للأحداث الكروية.
2 مليون و300 ألف دولار والتي تتوافق مع الأرصدة المدينة المتعلقة بالمستحقات المتعثرة أو غير القابلة للاسترداد.

أزمة في الميزانية بسبب 16 مليون دولار 

والأزمة التي تصر لجنة التدقيق المالي على طرحها في الجمعية العمومية اليوم رغم اعتماد المكتب التنفيذي هو وجود فارق مالي وخسارة في الميزانية بحوالي 25 مليونًا و430 ألف دولار بدلًا من 9 ملايين و250 ألف دولار، حيث يظل الفارق بسبب الرسوم غير المسجلة في الميزانية والتي بلغ مجموعها حوالي 16 مليونًا و180 ألف دولار.

 

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