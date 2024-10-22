نظمت كلية التمريض بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية لطالبات المدينة الجامعية عن الصحة الإنجابية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي القديم،

تمريض سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية بمشاركة 200 طالبة بالمدن الجامعية

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن الندوة تأتى ضمن الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعوية التى تنظمها الكلية فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تنمية المواطن المصرى وتطوير مهاراته وقدراته، وتحسين مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأوضحت الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، أن الندوة استهدفت تعزيز الوعي الصحي لدى الطالبات، وتقديم معلومات صحيحة لهم عن بعض العادات الصحية الخاطئة المنتشرة بالمجتمع، مضيفة أنه حاضر بالندوة الدكتورة ثريا محمد محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني علي أحمد رئيس قسم تمريض النسا والتوليد والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أن الندوة تناولت عدة محاور هامة ومنها تعريف الطالبات بمفهوم الصحة الإنجابية، وكيفية التعامل مع المشكلات الصحية المتعلقة بها، والتدريب على الفحص الذاتي للثدي، والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى عرض مفهوم النظافة الشخصية وأهميتها في منع انتشار الأمراض، وتقديم عدد من النصائح والإرشادات عن كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة بوجه عام.