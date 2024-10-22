مياه سوهاج تنفذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطات طما والمراغة وساقلتة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد للعام المالى 2024/2025 بمحطات مياه شرب سطحية ونقالى بمراكز طما والمراغة وساقلتة بقيمة 22,500 مليون جنيه

مياه سوهاج تنفذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطات مياه الشرب بمراكز طما والمراغة وساقلتة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطات تتمثل فى توريد وتركيب محابس وخط بديل للكلور وحساسات كلور وأعمال مدنية وكهربائية، وترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل والخارج وإحلال وتجديد الخزانات الأرضية والمأخذ وإحلال وتجديد خطوط الانحدار بين المأخذ والخزان المناول، وأن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.



وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والإرتوازي والنقالي خلال العام المالى 2024-2025، فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعيًا لزيادة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.



وأوضحت المهندسة شيماء محمد رئيس قطاع التخطيط أنه تم إحلال وتجديد محطة مياه المراغة جهينة السطحية لتبلغ طاقتها الإنتاجية 68 ألف متر مكعب لكل يوم، لتغذى مركز المراغة وقراه ومركز جهينة وقراه لتخدم أكثر من 516 ألف نسمة، وبمركز طما تم إحلال وتجديد محطة مياه معالجة العتامنة المكلورة لمعالجة الحديد والمنجنيز والتى تبلغ طاقتها التصميمية 50 لترا لكل ثانية لتغذى مجلس قروى مشطا، بالإضافة إلى محطة مياه الإغانة الارتوازية بطاقة تصميمية 25 لترا لكل ثانية لتغذى منطقة الاغانة وتوابعها، بالإضافة إلى أعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 85 ألف متر مكعب لكل يوم لتغذى مدينة طما وحى الزهراء ومجالس قروى سلامون ومشطا وقرية المدمر ومجلس قروى أم دومة، ليبلغ إجمالى عدد السكان المخدوم بمركز طما 129 ألف نسمة.

وتابعت أنه تم إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بمركز ساقلتة والتى تتمثل فى إحلال وتجديد محطة الطوايل النقالى لتخدم قرية الطوايل ونجوعها، وإحلال وتجديد محطة الفراسية النقالى لتخدم الفراسية ونجوعها ومدينة ساقلتة ونجوعها وقرية القرامطة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة مياه الخزندارية شرق لتغذى قرية الخذندارية والحاجر ونجوعهم بإجمالى طاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب لكل يوم لتخدم عدد 82 ألف نسمة.