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محافظات

محافظ سوهاج يقرر إيقاف مدير جمعية زراعية عن العمل لمدة 3 شهور

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا بوقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، وذلك لارتكاب مخالفات مالية وإدارية خاصة بصرف الأسمدة.
محافظ سوهاج يقرر وقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة 3 شهور

وجاء القرار بناء على توجيهات المحافظ بالتفتيش، وما أسفر عنه متابعة الأعمال الجارية بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية روافع القصير من مخالفات بشأن السجلات المالية وصرف الأسمدة.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم، أو المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق المواطنين.

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الجمعية التعاونية الزراعية حقوق المواطنين لمدة ثلاثة اشهر محافظ سوهاج وشدد المحافظ مخالفات مالية وإدارية

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