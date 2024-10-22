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سياسة

جودة عبد الخالق: الدعم النقدي أفضل من العيني بشرط ضمان استقرار الأسعار

د. جودة عبد الخالق،
د. جودة عبد الخالق، فيتو

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدعم النقدي أفضل من العيني؛ لأنه يتيح للمواطن شراء السلع التي يريدها، ولكن في ظل وجود ضمان لاستقرار الأسعار، وهذا غير متوفر في الفترة الحالية داخل الأسواق، وهذا السبب يجعلني أعترض على التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات للتعرف على مستحقي الدعم، بهذين الشرطين يمكن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن عام 2014 أعطينا المواطن 20 جنيهًا للفرد، والآن يحصل المواطن على 50 جنيهًا ومع ذلك يشتري جزءًا من الذي كان يحصل عليه في عام 2014.


مبررات الحكومة للتحول إلى الدعم النقدى 

وأضاف عبد الخالق، في تصريح لـ “فيتو”: الحكومة ذكرت مبررين للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى؛ الأول هو تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، والثانى هو وصول الدعم لمستحقيه، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الدعم ليس سبب مشكلة الموازنة العامة، فبالأرقام نجد أن دعم السلع التموينية ١٣٤ مليار جنيه منها ٩٧ مليارا لدعم الخبز، والباقى لزيت الطعام والسكر، وهذا المبلغ يمثل ٣% من مصروفات الموازنة العامة، والذي يصل إلى 3.8 تريليون جنيه، وبالتالى فالدعم عندما نرفعه لا نوفر إلا ٣%، فى المقابل نجد أن مدفوعات خدمة وفوائد الدين 1.7 تريليون، ومعنى ذلك أن خدمة الدين تصل إلى ٤٧% من حجم المصروفات، وبالتالى هناك مغالطة بالقول إن رفع الدعم سببه تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

أؤيد التحول للدعم النقدى ولكن بشروط

وأكد وزير التموين الأسبق، أن وصول الدعم لمستحقيه كلام غير صحيح، فهناك من يحصل على الدعم ولا يستحقه، بالتالى أنا أؤيد التحول للدعم النقدي ولكن بشروط، هو أن تتوافر قاعدة بيانات تفصيلية تحدد من خلالها من هى الفئات المستحقة للدعم، وكيف يمكن أن يصل الدعم له.. فعلى سبيل المثال الخبز، فهذه معادلة صعبة، لأن هناك مواطنين حتى الآن ليس لديهم بطاقات رقم قومى، وبالتالى ستكون هناك أضرار للمواطن مع ضعف الثقافة والتعليم، وبالتالى حجة الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه غير مقنعة.

وواصل حديثه، قائلا: إن السبب فى إصرار الحكومة على رفع الدعم أن صندوق النقد الدولى “عايز كده”، فتقرير الصندوق بمناسبة المراجعة الثانية فى مارس الماضى وضع توصية حصول مصر على ٨ مليارات دولار، وأخرج الصندوق تقريرا عن أوضاع الاقتصاد والتزامات الحكومة ويراجع الصندوق هذه الالتزامات كل ٣ أشهر، وعلى رأسها تخفيض الدعم ودعا الصندوق إلى تخفيض الدعم على الغذاء والكهرباء وغيرها وبالتالى المفروض على الحكومة أن تكون لديها مصارحة بدلا من الالتفاف بالحجج الواهية، وهذا طلب صندوق النقد ويصر عليه وبالتالى السياسات التى تطبق ترسم فى الخارج.

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