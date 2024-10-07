الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

دعم نقدي أم سلعي؟ أمين الحوار الوطني يكشف اَخر التطورات

الدعم النقدي، فيتو
الدعم النقدي، فيتو

الدعم النقدي، كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر تطورات ملف التحول من الدعم السلعي إلي النقدي.

3 مراحل لمناقشة التحول إلي الدعم النقدي 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على مناقشة ملف الدعم النقدي والسلعي على 3 مستويات، المرحلة الأولى تتضمن المناقشة العلنية المفتوحة وبعد ذلك المرحلة الثانية تتضمن مناقشات متخصصة لأصحاب الشأن والساسة والخبراء الاقتصاديين  ثم المرحلة الثالثة صياغة المخرجات.


الإجراءات الخاصة بالتحول للدعم النقدي

وأضاف:"من المؤكد مناقشة الدعم النقدي في كثير من الإجراءات وكل الأسئلة الخاصة بالدعم النقدي والعيني ستكون مطروحة وتخضع للدراسة الدقيقة".

 

بعد فتح المناقشات حوله في "الحوار الوطني".. شروط استحقاق الدعم النقدي

رئيس الوزراء: نواجه أكثر من تحد ونعمل على بناء الداخل.. وتمكنا من توسيع الرقعة السكانية لـ 12%.. والتحول إلى الدعم النقدي مطروح للحوار الوطني

أسئلة التحول للدعم النقدي

وتابع:"هنشوف ايه الحاجات اللي ممكن تتحول من دعم سلعي أو عيني لنقدي وإيه اللي ممكن يتم الإبقاء عليها كدعم سلعي، وكل الأسئلة المطروحة بشأن الملف ستكون مطروحة وفق دراسات متأنية".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دعم نقدى الدعم النقدي الدعم السلعى الحوار الوطنى المستشار محمود فوزى

مواد متعلقة

بعد فتح المناقشات حوله في "الحوار الوطني".. شروط استحقاق الدعم النقدي

رئيس الوزراء: نواجه أكثر من تحد ونعمل على بناء الداخل.. وتمكنا من توسيع الرقعة السكانية لـ 12%.. والتحول إلى الدعم النقدي مطروح للحوار الوطني

مفيش صرف عيش ولا تموين، أسباب تحرمك من الدعم النقدي (فيديو جراف)

وزير التموين يستمع إلى مقترحات النواب بشأن ملف الدعم النقدي

الأكثر قراءة

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية؟ خبير عسكري يكشف مفاجأة

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل غير المعلنة في غزة ولبنان وإيران

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية