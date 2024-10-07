دعم نقدي أم سلعي؟ أمين الحوار الوطني يكشف اَخر التطورات

الدعم النقدي، كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر تطورات ملف التحول من الدعم السلعي إلي النقدي.

3 مراحل لمناقشة التحول إلي الدعم النقدي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على مناقشة ملف الدعم النقدي والسلعي على 3 مستويات، المرحلة الأولى تتضمن المناقشة العلنية المفتوحة وبعد ذلك المرحلة الثانية تتضمن مناقشات متخصصة لأصحاب الشأن والساسة والخبراء الاقتصاديين ثم المرحلة الثالثة صياغة المخرجات.



الإجراءات الخاصة بالتحول للدعم النقدي

وأضاف:"من المؤكد مناقشة الدعم النقدي في كثير من الإجراءات وكل الأسئلة الخاصة بالدعم النقدي والعيني ستكون مطروحة وتخضع للدراسة الدقيقة".

أسئلة التحول للدعم النقدي

وتابع:"هنشوف ايه الحاجات اللي ممكن تتحول من دعم سلعي أو عيني لنقدي وإيه اللي ممكن يتم الإبقاء عليها كدعم سلعي، وكل الأسئلة المطروحة بشأن الملف ستكون مطروحة وفق دراسات متأنية".

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