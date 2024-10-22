الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الثامنة

نابولي في صدارة
نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي، واصل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء مباريات الجولة الثامنة من الكالتشيو.

 

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي، موسم 2024-2025، مساء أمس الإثنين، وفاز مونزا على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف دون رد.

كما شهدت الجولة فوز إنتر ميلان بهدف نظيف على روما، وهي نفس النتيجة التي حققها ميلان أمام أودينيزي، وحقق يوفنتوس فوزًا بهدف على لاتسيو، ونابولي على إمبولي بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الثامنة
 

1- نابولي، 19 نقطة.

2- إنتر ميلان، 17 نقطة.

3- يوفنتوس، 16 نقطة.

4- ميلان، 14 نقطة.

5- فيورنتينا، 13 نقطة.

6- أتالانتا، 13 نقطة.

7- لاتسيو، 13 نقطة.

8- أودينيزي، 13 نقطة.

9- تورينو، 11 نقطة.

10- روما، 10 نقاط.

11- إمبولي، 10 نقاط.

12- بولونيا، 9 نقاط.

13- هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

14- كومو، 9 نقاط.

15- كالياري، 9 نقاط.

16- مونزا، 7 نقاط.

17- بارما، 7 نقاط.

18- جنوى، 6 نقاط.

19- ليتشي، 5 نقاط.

20- فينيزيا، 4 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي ترتيب الدوري الايطالي الكالتشيو نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي إنتر ميلان يوفنتوس ميلان

مواد متعلقة

إنتر ميلان يفوز على روما بهدف لاوتارو في الدوري الإيطالي

نابولي يتصدر، ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة السابعة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

السياحة والآثار تكشف أسباب تأخر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 24 ساعة

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

5 ملفات هامة تتصدر أجندة السيسي في أول مشاركة مصرية كعضو بتجمع دول بريكس

قمة مصرية روسية اليوم

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية