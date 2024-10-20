إنتر ميلان يفوز على روما بهدف لاوتارو في الدوري الإيطالي

قاد لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان، لانتصار ثمين على حساب روما، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم بمعقل الذئاب بالأوليمبيكو، لحساب الجولة الثامنة من الكالتشيو.

أحرز لاوتارو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 60.

واستعاد إنتر بهذا الانتصار وصافة الترتيب برصيد 17 نقطة خلف المتصدر نابولي (19)، بينما تجمد رصيد روما عند 10 نقاط بالمركز العاشر.