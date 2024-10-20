إنتر ميلان يفوز على روما بهدف لاوتارو في الدوري الإيطالي
قاد لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان، لانتصار ثمين على حساب روما، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم بمعقل الذئاب بالأوليمبيكو، لحساب الجولة الثامنة من الكالتشيو.
أحرز لاوتارو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 60.
واستعاد إنتر بهذا الانتصار وصافة الترتيب برصيد 17 نقطة خلف المتصدر نابولي (19)، بينما تجمد رصيد روما عند 10 نقاط بالمركز العاشر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.