نابولي يتصدر، ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة السابعة
ترتيب الدوري الإيطالي، واصل نابولي تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بعد مرور الجولة السابعة.
وأسدل الستار على منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز فيورنتينا على ميلان بهدفين لهدف.
كما شهدت الجولة السابعة من الدوري الإيطالي تعادل يوفنتوس مع كالياري بهدف لمثله، في حين أن نابولي انتصر على كومو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بينما حقق إنتر ميلان فوزًا على تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة نفسها، وفاز أتالانتا على جنوى بنتيجة 5-1.
ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة السابعة
1 نابولي، 16 نقطة.
2 إنتر ميلان، 14 نقطة.
3 يوفنتوس، 13 نقطة.
4 لاتسيو، 13 نقطة.
5 أودينيزي، 13 نقطة.
6 ميلان، 11 نقطة.
7 تورينو، 11 نقطة.
8 أتالانتا، 10 نقاط.
9 روما، 10 نقاط.
10 إمبولي، 10 نقاط.
11 فيورنتينا، 10 نقاط.
12 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.
13 بولونيا، 8 نقاط.
14 كومو، 8 نقاط.
15 بارما، 6 نقاط.
16 كالياري، 6 نقاط.
17 ليتشي، 5 نقاط.
18 جنوى، 5 نقاط.
19 مونزا، 4 نقاط.
20 فينيزيا، 4 نقاط.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي
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