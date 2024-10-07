الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يتصدر، ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي، واصل نابولي تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بعد مرور الجولة السابعة.

وأسدل الستار على منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز فيورنتينا على ميلان بهدفين لهدف.

كما شهدت الجولة السابعة من الدوري الإيطالي تعادل يوفنتوس مع كالياري بهدف لمثله، في حين أن نابولي انتصر على كومو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بينما حقق إنتر ميلان فوزًا على تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة نفسها، وفاز أتالانتا على جنوى بنتيجة 5-1.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة السابعة

1 نابولي، 16 نقطة.

2 إنتر ميلان، 14 نقطة.

3 يوفنتوس، 13 نقطة.

4 لاتسيو، 13 نقطة.

5 أودينيزي، 13 نقطة.

6 ميلان، 11 نقطة.

7 تورينو، 11 نقطة.

8 أتالانتا، 10 نقاط.

9 روما، 10 نقاط.

10 إمبولي، 10 نقاط.

11 فيورنتينا، 10 نقاط.

12 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

13 بولونيا، 8 نقاط.

14 كومو، 8 نقاط.

15 بارما، 6 نقاط.

16 كالياري، 6 نقاط.

17 ليتشي، 5 نقاط.

18 جنوى، 5 نقاط.

19 مونزا، 4 نقاط.

20 فينيزيا، 4 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب الدوري الايطالي الدوري الإيطالي بطولة الدوري الايطالي فيورنتينا جدول ترتيب الدوري الإيطالي نابولي إنتر ميلان يوفنتوس

مواد متعلقة

نابولي يقسو على كومو بثلاثية في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع كومو 1ـ1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

أبرم 39 صفقة، أمير توفيق يغادر التعاقدات بعد 6 سنوات ويتفرغ لشركة الكرة بالأهلي

التوأم يعقد جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم بمعسكر منتخب مصر

غدا، الخطيب يسافر إلى اليونان لحضور اجتماعات رابطة الأندية المحترفة

منوعات

المزيد

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية