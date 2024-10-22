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ثقافة وفنون

موعد طرح فيلم "المخفي" بدور العرض

فيلم المخفي، فيتو
فيلم المخفي، فيتو

 تستقبل دور العرض السينمائي فيلم الكوميديا المعنون بــ"المخفى" بطولة عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان غدًا الأربعاء في مصر، بإطلاق عرض خاص بإحدى سينمات أكتوبر ثم بدء عرضه يوم الخميس في السعودية والوطن العربى.

 

أحداث فيلم المخفي

 وتدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

 

وجدير بالذكر أن فيلم المخفى  يتضمن نخبة من النجوم وهم النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

 

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بدرية طلبة احمد سلطان موقع فيتو محمود حافظ عمرو عبد الجليل

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