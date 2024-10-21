جامعة سوهاج تكرم الناجحين في برنامج إعداد المدربين المعتمدين

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المتدربين الذين اجتازوا البرنامج الأول لإعداد المدربين المعتمدين tot من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والذي أقيم بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات التابع لأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

أقيم البرنامج بنظام التدريب المباشر بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم بالجامعة، على مدار ٦ أيام متتالية بمعدل ٥٠ ساعة تدريب فعلي.

تكرم ١٦ مدرب مجتازي برنامج إعداد المدربين من المجلس الأعلى للجامعات

وفي بداية اللقاء هنأ النعماني المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح الفترة القادمة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي هدف إلى تطوير وإعداد كوادر من المدربين المؤهلين للمساهمة في تطوير قدرات ومهارات الأفراد، بما يمتلكون من الخلفية والخبرات العلمية الكافية، وتعلّم كيفية توظيف المعارف العلمية لتقديم تدريب ناجح.

وأشاد بالجهود المبذولة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تنظيم عدد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى إعداد متدربين معتمدين قادرين على الابداع.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أن البرنامج التدريبي اشتمل على تعريف المشاركين بالتدريب وصفات المدرب الناجح، واكسابهم أهم مهارات التدريب شاملة العرض والتقديم والتواصل للفعال وإدارة الوقت، كما تم التدريب على تطبيق أساليب التدريب الملائمة للأهداف التدريبية المختلفة، وتعريف المشاركين بطرق تحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية تصميم برنامج تدريبي جيد، واستخدام التدريب الإلكتروني حتى تقديمه وقياس أثره.

وأكد الدكتور عنبر محمود مدير المركز أنه تم تقييم المتدربين بالعديد من المعايير للحصول على شهادة اجتياز معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن البرنامج تم تقديمه لـ١٦ مشارك اجتازوا متطلبات الحصول على شهادة اجتياز البرنامج.

الجدير بالذكر أنه تولى التدريب كلًا من الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات سابقًا، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدرب المعتمد بالمركز، والدكتورة رشا بدري استشاري مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ومنسقة التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عمران أستاذ العلوم بجامعة جنوب الوادي والمدرب المعتمد بالمركز القومي، والدكتور عنبر محمود مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة والمدرب المعتمد واستشاري تنمية الموارد البشرية.