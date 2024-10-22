الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة سوهاج يشارك 6 آلاف طالب فى العمل التطوعي بالهلال الأحمر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطلاب بحملة  "Red Week"، والتي أطلقتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بهدف استثمار طاقات الشباب وتعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع، وذلك على مدار ٣ أيام، وذلك بمقري الجامعة القديم والجديد.

رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب بحملة "RedWeek" بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر 

 وأشاد النعماني بأهمية الحملة والتي تنفذ تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لنشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجًا، إلى جانب التوعية بالتغذية الصحية السليمة، من خلال تقديم نصائح وإرشادات علمية تساهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب وتعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازنًا، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية.

 وأوضح  الدكتور  خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تأتي ضمن الأولويات القومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بدور وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وكذلك دور الهلال الأحمر المصري وأهمية التطوع ضمن أنشطته الإنسانية، مما يفتح أبوابًا للتغيير والمساهمة في خدمة المجتمع.

 

وأشار معتز عيد منسق الوحدة  إلى أن الحملة استهدفت ٦٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، حيث قامت بتعريف الطلاب مفهوم العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، وتحديد أنواع النشاطات التطوعية المختلفة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في العمل التطوعي.

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التغذية الصحية السليمة الهلال الأحمر المصري الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى جامعة سوهاج جمعية الهلال الأحمر المصري مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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