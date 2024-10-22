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رياضة

موعد مباراة الوصل والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

الوصل الاماراتي،فيتو
الوصل الاماراتي،فيتو

 يلتقي فريق الغرافة القطري، نظيره فريق الوصل الإماراتي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

موعد مباراة الوصل والغرافة القطري 

ومن المقرر ان تقام مباراة الغرافة القطري والوصل الإماراتي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بدوري ابطال اسيا.
 

الغرافة يخوض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه على العين الإماراتي  في الجولة الماضية بنتيجة 4-2 حيث يطمح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ورفع رصيده إلى 6 نقاط.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما أنهى سلسلة نتائجه السلبية، بخسارته في ثلاث مباريات أمام كل من العين وخورفكان والأهلي السعودي، واستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس رئيس الدولة بفوزه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، حيث تأهل لمواجهة كلباء في ربع النهائي.

وتشهد تشكيلة الوصل مفاجأة بمشاركة الوافد الجديد، النيجيري إيزاك ساكسيس، الذي أعلن النادي تعاقده معه السبت الماضي، في قائمة الفريق للمشاركات الخارجية.

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