وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة بدولة اليونان، لبحث تعزيز التعاون للاتفاق حول تطبيق تقنيات حديثة تستهدف التطوير نظم الرعاية الصحية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)

ويأتي الاجتماع على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24) في نسخته الثانية، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الاجتماع شهد بحث التعاون في تنفيذ آليات تطوير خدمات الرعاية الصحية بالبلدين مع تبادل الرؤى وخبرات الدولتين، بالإضافة إلى بحث التعاون في تطوير منهجيات التخطيط وتنفيذ ومراقبة خدمات الرعاية الصحية.

واستكمل «عبد الغفار» أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدول المصرية بملف الأورام السرطانية وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات بدءًا من بلوغهن 18 عامًا، وتقديم التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحماية المبكرة، والتي استفاد منها أكثر من 53 مليون سيدة منذ انطلاقها في يوليو 2019، كما استعرض إنجازات الدولة في ملف القضاء على فيروس سي والحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

تبادل الخبرات من المصريين واليونانيين

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تبادل الخبرات من المصريين واليونانيين بهدف تأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بمجالات الرعاية الصحية بالتخصصات الطبية والتمريضية، وذلك وفقًا لأحدث البروتوكولات والأساليب العلمية الحديثة القائمة على الأدلة والتكنولوجيات الصحية.

تقديم الإغاثات الطبية والإنسانية للشعبين الفلسطيني والسوداني

وأوضح «عبد الغفار» أن الاجتماع بحث التعاون في تبادل المعلومات والخبرات بمجالات نظم المعلومات والرقمنة بقطاع الرعاية الصحية، وكذلك تبادل الخبرات بمجالات البحث العلمي، إلى جانب بحث التعاون في تدريب العاملين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولتين، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في تقديم الإغاثات الطبية والإنسانية للشعبين الفلسطيني والسوداني.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة بدولة اليونان، عن حرص بلاده على التعاون مع الدولة المصرية باعتبارها واحدة من الدول المتطورة صحيًّا، كما أنها تمتلك كوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة، كما أكد حرص دولته على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لاستمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين، ورفع كفاءة النظم الصحية بالدولتين.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، ومن جانب اليونان، ديميتريوس كاتسيليس، مستشار الوزير، والسيدة أنستازيا بيتروليا المستشارة القانونية للوزير، والسيدة مارييتا ديما سكرتيرة الوزير.