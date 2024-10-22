الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي لبناني يكشف الدولة الوحيدة القادرة على حماية العرب

الحرب على لبنان،
الحرب على لبنان، فيتو

قال الدكتور عبد الله نعمة، الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي اللبناني، إن مصر هي من أفشلت المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، من خلال منع تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

 

من الدولة القادرة على حماية العرب

ولفت إلى أن دول عربية سبق أن طلبت من الولايات المتحدة لحمايتها من إيران، وهذه الدول علمت الآن أن مصر فقط هي القادرة على حماية العرب.

 

دعم المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلي أن الشعب اللبناني بكافة طوائفه ومكوناته يقف مع المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف ممتلكات الشعب اللبناني بصورة وحشية.  

اجتياح الحدود اللبناني 4 مرات

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب عبد الحليم، إلي أن الصراع اللبناني مع الاحتلال ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن الحرب مع إسرائيل بدأ منذ عام 1948، حيث تم اجتياح الحدود اللبنانية أكثر من 4 مرات.

 

وتابع: في هذه الحرب تقوم بضرب لبنان بشكل وحشي، ولا تقوم بضرب مواقع حزب الله الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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شهداء لبنان

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب الشعب اللبناني بكافة طوائفه ومكوناته، مضيفًا أن عدد الشهداء وصل لـ3 آلاف شخص، و12 ألف جريح، وكلهم من المدنيين، ورغم ذلك معنويات الشعب اللبناني مرتفعة.

 

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