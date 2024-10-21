تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية " الروافع قبلي " بمركز سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.



محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان الروافع قبلي

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ويشمل كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، بطول 450 متر، وعرض 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء كوبري للمشاة بتكلفة إجمالية للمشروع 150 مليون جنيه، ويهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، وتسيير الحركة أعلى السكة الحديد، ويخدم مشروع الإشارات الكهربائية المرورية الخاصة بمحطة سوهاج للسكك الحديدية.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع لخدمة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع، مؤكدا على أهمية المشروع في ربط مدينة سوهاج بطريق سوهاج المنشاة الغربي، وتحقيق السيولة المرورية.