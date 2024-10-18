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محافظ القاهرة يتفقد عددا من المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد عددا من المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة
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 تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعي في عددٍ من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار.

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موقف عبد المنعم رياض

 بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من التزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر في مدخل الموقف.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة  واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة،  وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام،  واللواء عاطف غالى مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

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