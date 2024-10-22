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حوادث

حبس سائق توك توك حاول التحرش بسيدة بصحبة أطفالها في أوسيم

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق توكتوك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمحاولة التحرش بسيدة في أوسيم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) بأنها عقب استقلالها وبصحبتها أطفالها مركبة "توك توك" بدائرة المركز للتوجه لمسكنها فوجئت بقيام قائد المركبة بالسير بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة بدائرة المركز، وتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته وأجبرها على الترجل من المركبة والتوجه بها لداخل الزراعات ومحاولة التحرش بها والاستيلاء على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى).

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة المركز)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" - السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة" – المبلغ المالى المستولى عليه).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (عامل بمحل هواتف بدائرة المركز)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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