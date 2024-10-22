قبل الحجز، أبرز الاختلافات بين شقق سكن ودار مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة طرح الشقق الجاهزة للتسليم فى عدد من المدن الجديدة، والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر على موقع مسكن، ويضم الطرح شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز.

وقبل الحجز اعرف الفرق بين شقق سكن مصر ودار مصر:

شقق دار مصر

الشقق كاملة التشطيب داخل كمباوند متكامل الخدمات.

أماكن الشقق ومساحتها:

- 6 أكتوبر:

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².



العاشر من رمضان:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².



السادات:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²



-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

شقق سكن مصر:

الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام.

أماكن الشقق ومساحتها كالتالي:



-القاهرة الجديدة:

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².



- 6 أكتوبر:



435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².



-حدائق أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



-أكتوبر الجديدة:

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².



الشروق:

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².





المنيا الجديدة:

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².



غرب قنا:

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



ناصر (غرب أسيوط):

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².



دمياط الجديدة:

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².





العلمين الجديدة:

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².



ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

- ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.