أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لتهجير سكان جباليا بشكل ممنهج

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لعملية التهجير وإخلاء منطقة جباليا من سكانها، لافتًا إلى أن تعداد اللاجئين إلى المنطقة يصل نحو 100 ألف لاجئ في مخيم جباليا.

الزخم السكاني الكبير بجباليا

وأضاف «شعث»، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جباليا تشهد زخمًا سكانيًّا كبيرًا، وفي نفس الوقت هي منطقة صغيرة من حيث المساحة، لكنها تشكل عبئًا كبيرًا على الاحتلال الإسرائيلي.

المعارك في منطقة جباليا

وتابع: «جرت اشتباكات ومواجهات عنيفة أدت إلى سقوط لواء في الفرقة الإسرائيلية التي تدير المعارك في جباليا، وقائد لواء كان موجودًا في رفح الفلسطينية، وانتقل إلى جباليا، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي».