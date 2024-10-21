الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سقوط 6 شهداء في غارات إسرائيلية على جباليا بشمال غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن 6 شهداء سقطوا جراء غارة إسرائيلية على مواطنين أثناء تعبئتهم للمياه بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وأكدت التقارير استشهاد وإصابة 4 آخرين  بغارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وحصار شمال القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

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غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة اليمن جباليا جيش الاحتلال

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