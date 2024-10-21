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حوادث

النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم

النائب العام، فيتو
النائب العام، فيتو

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، السيدة شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقد شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.

وذلك لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجرائم غسل الأموال، وسُبل استرداد الأموال والممتلكات من الخارج.

 

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النائب العام المستشار محمد شوقي السيدة شاميلا باتوهي جنوب أفريقيا

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