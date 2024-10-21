الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

النائب العام
النائب العام

كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم (١، ٣،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

 


هذا وقد توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.


وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النائب العام المستشار محمد شوقي مراكز الإصلاح

مواد متعلقة

الصحة: فرق تفتيش تتفقد مستشفى حميات الإسماعيلية لإعادة توزيع الأجهزة الطبية

بيطري دمياط يشن حملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية (صور)

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية