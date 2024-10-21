الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

«سرداب أموال وذهب» لحزب الله، الاحتلال يبدأ رسميا تهديد مستشفيات لبنان

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية في بيروت، فيتو

أعلن مدير مستشفى الساحل اللبناني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الإثنين، إخلاء المستشفى، بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ أموال تابع لجماعة "حزب الله" أسفل المستشفى.

ونفى علامة، "الادعاءات الإسرائيلية بوجود مخبأ للأموال تابع للجماعة"، داعيا الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى للتأكد من عدم وجود أي أنفاق.

                                   

أموال وذهب في أنفاق تحت مستشفي الساحل

ومنذ قليل، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، بيروت، وذلك لاستخدامها في تمويل أنشطته، على حد قوله.

وأوضح أدرعي أن "الملجأ الخاص بـ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يقع أسفل المستشفى، وتحديدًا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل" وفق زعمه.

وأشار إلى أن هذه الأموال "مخصصة حصريًا لتسليح حزب الله، ولم تُستخدم أو تُخصص لأي غرض آخر" بحسب قوله.

وذكر أدرعي أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية "تراقب المجمع حاليًا، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل متابعته".

ودعا الحكومة اللبنانية، والمؤسسات الدولية، إلى "استعادة الأموال التي استولى عليها حزب الله وإعادتها إلى المواطنين اللبنانيين، ومنع الحزب من استخدام هذه الأموال لأهدافه الإرهابية" على حد تعبيره.

 

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